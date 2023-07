Anunciado acordo para manter 'Call of Duty' nos consoles da PlayStation

A aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft está cada vez mais próxima de ser aprovada pelas entidades reguladoras, o que significa que a empresa de tecnologia de Redmond se tornará proprietária de franquias como 'World of Warcraft', 'Diablo', 'Overwatch' e também 'Call of Duty'.

Considerando a popularidade de 'Call of Duty' entre os jogadores de praticamente todos os consoles, a Microsoft anunciou que chegou a um acordo com a PlayStation para que os futuros jogos da série continuem sendo lançados nos consoles concorrentes.

"Estamos satisfeitos em anunciar que a Microsoft e a PlayStation assinaram um acordo vinculativo para manter 'Call of Duty' na PlayStation após a aquisição da Activision Blizzard", afirmou o líder da Xbox, Phil Spencer, em um tweet. "Estamos ansiosos por um futuro em que jogadores de todo o mundo tenham mais opções para jogar seus jogos favoritos".

De acordo com o site The Verge, este acordo vinculativo terá validade pelos próximos 10 anos, sendo assim, um acordo semelhante aos que a Microsoft fechou com a Nintendo e a Nvidia.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.