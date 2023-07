Meta já perdeu 37 bilhões de reais com o metaverso em 2023

A empresa responsável pelo Facebook e Instagram, a Meta, anunciou durante a mais recente apresentação de resultados financeiros que, no primeiro semestre de 2023, perdeu o montante equivalente a 37 bilhões de reais.

Estas perdas da Meta foram sentidas na divisão Reality Labs da Meta dedicada ao desenvolvimento do metaverso - tanto no lado de software como de hardware. Porém, parece que a Meta espera continuar perdendo dinheiro neste segmento.

“Para a Reality Labs, esperamos que as nossas perdas operacionais aumentem significativamente numa base anual devido aos nossos esforços contínuos de desenvolvimento de produtos na área de realidade virtual e aumentada e investimentos de grande escala no nosso ecossistema”, pode se ler no comunicado do CFO da Meta compartilhado pelo site CNet.

Vale destacar que, apesar destas más notícias, a apresentação de resultados financeiros parece ter corrido bem para a Meta ao conseguir agradar os investidores com o desempenho da nova rede social - a Threads.