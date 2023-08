Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 superam vendas dos anteriores no Brasil

A Samsung segue em posição protagonista na categoria de smartphones dobráveis com o lançamento do Galaxy Z Flip5 e do Galaxy Z Fold5. Em apenas uma semana, os novos celulares venderam 40% mais que a geração anterior, no período equivalente. Isto é resultado do compromisso da Samsung em impulsionar a inovação e a tecnologia no mercado de smartphones.

De acordo com Gustavo Assunção, vice-presidente de Mobile Experience da Samsung Brasil, o sucesso das vendas, até agora, mostra que a categoria de dobráveis conquistou o interesse e a preferência dos consumidores brasileiros.

“A evolução da família Galaxy Z este ano é bastante significativa não só em design, mas também no que diz respeito a robustez de performance e experiência de câmera. Nós ouvimos nossos consumidores, identificamos os pontos que deveriam ser aprimorados e desenvolvemos os produtos baseados no que realmente importa para eles. No Galaxy Z Flip5, por exemplo, trouxemos a Tela Flex, a maior tela externa de um Galaxy Z Flip, e recursos de câmera mais avançados para que as pessoas expressem suas ideias em ângulos criativos. No Galaxy Z Fold5, mantemos o DNA da produtividade, aprimorando as funções multitarefa. A quinta geração dos nossos dobráveis reforçam nosso compromisso em seguir inovando e impulsionando a indústria”, afirma Gustavo.