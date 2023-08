Twitter irá cobrar o acesso de um dos seus serviços mais populares

A X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, decidiu transformar o TweetDeck num serviço pago. Anteriormente gratuito, o TweetDeck é agora conhecido como X Pro.

Os usuários do TweetDeck começaram a encontrar dificuldades com o serviço quando a X anunciou no início de julho que o serviço se tornaria exclusivo dos inscritos em cerca de um mês. Desta forma, não é uma surpresa completa que apenas os usuários pagantes da X tenham acesso ao serviço.

Vale destacar que, desde que Elon Musk concluiu a compra da tecnológica, a empresa tem procurado aumentar a receita por via das subscrições da X - procurando justificar o pagamento de mensalidades dos utilizadores.