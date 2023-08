Surpresa! Novo 'Assassin’s Creed' chega mais cedo do que o previsto

A Ubisoft anunciou que decidiu antecipar o lançamento do próximo título da saga ‘Assassin’s Creed’, indicando que o jogo será lançado dia 5 de outubro - uma semana antes do que havia sido previsto.

‘Assassin’s Creed Mirage’ levará os jogadores de volta às ‘raízes’ da série, no Médio Oriente. Os jogadores terão a oportunidade de ficar conhecendo a história de Basim Ibn Ishaq, focando-se mais em ação furtiva e ‘parkour’ do que tem sido o passado recente da série ‘Assassin’s Creed’.

Vale destacar que este lançamento antecipado pode ter resultado do desejo de dar a ‘Assassin’s Creed Mirage’ mais destaque no mês de outubro. Com esta nova data de lançamento, o jogo chegará antes de outros ‘pesos pesados’ do mês como é o caso de ‘Forza Motorsport’, ‘Alan Wake 2’, ‘Marvel’s Spider-Man 2’ e ‘Super Mario Bros. Wonder’.

#AssassinsCreed Mirage has gone GOLD



Congratulations to all of our hard working teams, we're so proud of you all and can't wait to show everyone what they've been working on with an earlier launch this October 5! pic.twitter.com/Y9IbpOkzae