Samsung pondera lançar celular dobrável mais acessível

Por muito interessantes que sejam os telefones dobráveis, a verdade é que estes dispositivos têm um preço ainda muito acima das possibilidades da grande maioria dos consumidores. Sendo uma das principais ‘players’ do segmento de dobráveis, a Samsung sabe disto e tem supostamente intenções de lançar no próximo ano um modelo mais barato.

Quem o diz é a página @Tech_Reve na rede social X (ou Twitter), que indica que a Samsung pode anunciar dobráveis mais acessíveis no próximo ano, acompanhando os sucessores do Galaxy Z Fold 5 e do Galaxy Z Flip 5. Na verdade, estes modelos devem ser dispositivos FE (Fan Edition) dos dois celulares dobráveis da Samsung.

Confirmando a informação, significa que a Samsung deverá seguir a mesma estratégia que tem atualmente com os modelos da linha Galaxy S que, poucos meses depois de serem lançados, têm também direito ao respetivo modelo FE.

“O S23 FE será lançado em breve e há a possibilidade de que a Samsung planeja introduzir consistentemente a marca FE de forma anual. Simultaneamente, há rumores de testes ao lançamento do Galaxy Z FE, depois do Fold 6 / Flip 6”, pode ler-se nesta publicação.

Dado que a Samsung lançou recentemente o Galaxy Z Fold 5 e o Galaxy Z Flip 5, ainda é cedo para termos quaisquer certezas sobre a estratégia da Samsung para a próxima geração de dobráveis. No entanto, faz sentido que a tecnológica sul-coreana queira continuar expandir este mercado.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.