YouTube deixará mais difícil contornar os anúncios de vídeos

O YouTube confirmou que começou testar um novo design para o botão ‘Skip Ads’ que surge no começo de cada vídeo da plataforma e que permite não assistir a publicidade. Pois bem, este botão poderá tornar-se um pouco menor.

Segundo o site 9to5google, alguns usuários já avistaram a mudança e referem que o novo botão é significativamente menor que a atual versão. Desta forma, pode tornar-se mais difícil clicar neste botão com a mesma rapidez que anteriormente.

Do seu lado, o YouTube confirmou o teste ao site SearchEngineLand e afirma que o objetivo é implementar um design mais uniforme na plataforma de vídeos.

“Estamos testando uma atualização ao design do botão ‘Skip Ads’ em todas as plataformas. O nosso objetivo é oferecer uma experiência de usuário mais consistente com o aspecto atualizado que anunciámos no ano passado”, pode ler-se no comunicado da empresa.

Não se sabe ainda quando é que esta nova versão do botão de pular anúncios será lançada para todos os usuários mas, tendo em conta que já se encontra a ser testada, pode ser que seja em breve.