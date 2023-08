WhatsApp vai permitir criar grupos de conversa sem nome

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou numa publicação compartilhada no Facebook que os usuários poderão criar grupos sem a necessidade de associar qualquer nome durante este processo inicial.

Segundo o site TechCrunch, os grupos sem nome poderão ter no máximo seis pessoas, um limite muito mais baixo do que os 1.024 participantes de grupos com nomes. O nome destes grupos será atribuído automaticamente de acordo com o nome dos participantes e conforme for gravado nos contactos de gravação.

Dependendo de como tiver os contatos gravados no seu celular, será possível que os nomes dos grupos variem de participante para participante. Sabe-se que esta nova funcionalidade será lançada a nível global durante as próximas semanas.