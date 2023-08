SpaceX já tem mais de cinco mil satélites na órbita da Terra

A SpaceX ultrapassou a marca dos cinco mil satélites Starlink em órbita, com o número total de 5.005 satélites desta rede que providencia Internet de alta velocidade a zonas remotas do globo.

O patamar dos cinco mil satélites foi ultrapassado com o lançamento da SpaceX do sábado passado, dia 26, onde foram adicionados mais 22 destes satélites à rede existente. Como é costume, este lote seguiu para a órbita da Terra por via do foguete Falcon 9, que descolou no cabo Canaveral no estado da Florida, nos EUA.

Vale recordar que o número atual de satélites ainda fica muito abaixo do desejado pelo patrão da SpaceX, que tem autorização para colocar em órbita mais 12 mil satélites e solicitou aprovação para mais 30 mil.