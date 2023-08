HAWKED chega ao PlayStation para Beta Aberto entre plataformas

A editora e desenvolvedora MY.GAMES anunciou hoje a primeira fase do Beta Aberto de HAWKED com cross-play, após uma bem-sucedida etapa de beta aberto no PC. De 31 de agosto a 4 de setembro, HAWKED estará disponível para jogar no PlayStation 4 e 5, bem como no PC via Steam e MGlauncher.

O Beta Aberto com jogabilidade entre plataformas marca o próximo passo na jornada de desenvolvimento de HAWKED, enquanto o game se dirige ao lançamento da versão completa. Semelhante ao Beta Aberto anterior, todos os jogadores podem participar do Renegade Pass gratuito, que desbloqueará cosméticos exclusivos para o jogo no lançamento. Note que o jogo em sua forma atual não inclui progressão cruzada entre plataformas. O progresso do Beta anterior no Renegade Pass não foi reiniciado e, para este Beta, um aumento de progressão no Renegade Pass está disponível, oferecendo a todos os jogadores uma oportunidade extra de garantir os itens exclusivos.

Andy Duthie, produtor executivo de HAWKED, disse o seguinte sobre o progresso do jogo até agora: "O feedback do primeiro teste beta aberto foi incrivelmente útil para nós e nos ajuda a moldar o produto, este teste aberto de cross-play é mais um passo nesse processo. Também estamos muito curiosos para ver como os jogadores do PlayStation vão receber do jogo, e incorporar todo o feedback dos jogadores no HAWKED é uma parte fundamental do nosso processo de desenvolvimento."

HAWKED é um jogo de extração em que equipes de três jogadores competem para coletar e extrair Artefatos de uma ilha remota chamada X-Isle. Os jogadores (também conhecidos como Renegados) competem entre si para garantir e extrair Artefatos que só podem ser alcançados lutando contra monstros, outros jogadores, resolvendo quebra-cabeças e evitando armadilhas.

A primeira equipe a extrair com sucesso os Artefatos da ilha vence a partida. Para garantir que cada partida seja recompensadora, os jogadores também podem extrair tesouros menores e sair da ilha (mortos ou vivos) com uma moeda útil que podem gastar para melhorar seus personagens.