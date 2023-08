"Inconcebível". Primeiro-ministro do Canadá critica Facebook

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fez críticas públicas à decisão do Facebook de bloquear a partilha de artigos de notícias no país, especialmente durante um momento de incêndios florestais em curso.

Durante uma coletiva de imprensa, Trudeau expressou sua incredulidade com a escolha do Facebook de priorizar os lucros da empresa em detrimento de garantir que as organizações de notícias locais possam fornecer informações atualizadas aos canadenses, especialmente onde passam a maior parte do tempo: online, nas redes sociais, particularmente no Facebook.

Enquanto isso, um representante da Meta enviou um comunicado à CNN, destacando que os residentes no Canadá continuam usando as plataformas da empresa para se conectar com suas comunidades e acessar informações confiáveis, incluindo conteúdo de agências governamentais oficiais, serviços de emergência e organizações não governamentais.





Leia Também: Google cria ferramenta para identificar imagens falsas geradas por IA