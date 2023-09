ChatGPT em crise? Site da IA tem cada vez menos visitas

O ChatGPT tornou-se, no final do ano passado, uma das grandes sensações da Internet, levando milhões de internautas a experimentarem a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) generativa. No entanto, parece que o interesse em torno do ChatGPT tem esmorecido.

Como conta a Similarweb, o tráfego do site do ChatGPT voltou a ter uma queda no número de visitas no mês de agosto. Significa isto que, pelo terceiro mês consecutivo, o site do ChatGPT tem perdido visitantes.

Além do número de visitas mais reduzido, os interessados também têm passado cada vez menos tempo usando o ChatGPT. O relatório indica que o tempo médio passado no ChatGPT era, em março, 8,7 minutos e que, em agosto, esse tempo está agora nos 7 minutos.

