Usuários do WhatsApp poderão receber mensagens de outros apps

Parece que o WhatsApp começou a trabalhar na integração de outros apps de mensagens no seu próprio serviço, com uma nova versão da beta para Android confirmando que a mudança está cada vez mais próxima.

A informação foi divulgada pelo site WABetaInfo, que aponta que a nova versão beta do WhatsApp conta agora com uma tela dedicada a mensagens recebidas por via de outras apps. Esta atualização surge em um momento em que o WhatsApp recebeu o status de ‘guardião’ da Internet e que fará com que a plataforma esteja sujeita a regras mais ridorosas no futuro.

Desta forma, o WhatsApp parece estar se preparando para cumprir as regras impostas pela União Europeia - ainda que não se saiba quando o app terá esta alteração na sua versão final.

WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?



WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki