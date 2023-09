Meta pode estar preparando segunda geração de óculos inteligentes

A empresa por trás do Facebook e do Instagram, a Meta, está próxima de lançar potencialmente novos modelos de seus óculos desenvolvidos em parceria com a Ray-Ban, conhecidos como Ray-Ban Stories. Esta possibilidade surge após a descoberta de um novo modelo na base de dados da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, que é geralmente um indicativo sólido de novos dispositivos. É importante lembrar que a primeira geração dos Ray-Ban Stories foi lançada em setembro de 2021 e não conseguiu atrair a atenção esperada.

No entanto, parece que a Meta não desistiu de tentar lançar uma nova geração desses óculos, que supostamente virão com melhor autonomia de bateria e câmeras equipadas com sensores de maior qualidade. Portanto, resta aguardar para ver o que a Meta tem reservado para o futuro, especialmente porque o evento anual da empresa, o Connect, está agendado para o dia 27 de setembro.

