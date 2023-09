A IA do Google vai chegar ao Maps, Gmail e YouTube

Um postagem de blog compartilhado pelo Google informa que a ferramenta de Inteligência Artificial concorrente do ChatGPT, conhecida como Bard, agora possui a capacidade de se integrar com outros serviços e aplicativos da Google.

As chamadas "Extensões Bard" serão capazes de buscar informações presentes em outros serviços da Google nos quais o usuário está cadastrado, como o Gmail, o Docs e o YouTube.

"Se estiver planejando uma viagem ao Grand Canyon (um projeto que requer várias abas), você pode agora pedir ao Bard para coletar as datas em que todos os viajantes estão disponíveis por meio do Gmail, verificar informações de voo e hospedagem em tempo real, obter direções para o aeroporto no Google Maps e até mesmo assistir a vídeos no YouTube sobre atividades na região - tudo isso em uma única conversa", explicou um dos executivos responsáveis pelo Bard.

Essa integração do Bard já está disponível desde terça-feira, dia 19, mas, por enquanto, só pode ser utilizada em inglês.

Leia Também: iPhone passa a receber pagamento por aproximação no Brasil