Fundador da Huawei diz que é "fã da Apple"

O fundador da Huawei, Ren Zhengfei, afirmou que é um “fã da Apple”, isto apesar da intensa rivalidade que a empresa chinesa teve com a empresa norte-americana no mercado de celulares antes das sanções impostas pelos EUA.

De acordo com o South China Morning Post, Zhengfei fez estas declarações durante um evento patrocinado pela Huawei no mês passado, com o memorando da conferência do fundador da Huawei tendo ficado disponível.

“Costumamos tentar compreender porque é que os produtos da Apple são tão bons e podemos ver a diferença entre nós e a Apple”, pode ler-se no memorando. “Fico muito feliz por ter um professor que nos dá a oportunidade de aprender e comparar. Nesse sentido, não seria um exagero chamar-me de fã da Apple”.

Vale recordar que, no seu auge no mercado de celulares, a Huawei conseguiu superar a Apple em termos de vendas globais. Todavia, a empresa continuou atrás da Samsung no ‘ranking’ de marcas mais vendidas.

