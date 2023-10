Quase três anos após o lançamento, 'Cyberpunk 2077' é o jogo do momento

A produtora CD Projekt RED anunciou que o seu mais recente título ‘Cyberpunk 2077’ já vendeu mais de 25 milhões de unidades em todo o mundo.

A notícia foi divulgada pelo CEO da produtora, Adam Kiciński, durante a apresentação CD Projekt Red Investor Day e serve de contraste ao lançamento (desastroso) no final de 2020.

Vale destacar que, em setembro de 2022, o jogo contava com apenas 5 milhões de unidades vendidas, com o sucesso desde então sendo atribuído não só às atualizações de correção de bugs, como também à expansão ‘The Phantom Liberty’ e ainda à série de animação ‘Cyberpunk: Edgerunners’ lançada no ano passado pela Netflix.

Este número significa que ‘Cyberpunk 2077’ está vendendo a um ritmo mais acelerado do que ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, jogo que é ele próprio considerado um dos maiores sucessos da geração passada.

Enquanto ‘Cyberpunk 2077’ demorou cerca de dois anos e dez meses a atingir esta marca, ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ precisou de mais de quatro anos para conseguir atingir este patamar.