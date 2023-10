Samsung vai 'roubar' novidade do iPhone 15 Pro

Uma das grandes novidades do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max está nas laterais em titânio, uma alteração face aos restantes modelos da Apple que fazem uso de aço inoxidável.

A Apple justificou o uso deste material não só com o fato de tornar os celulares mais leves, mas também com o ‘look’ distinto que confere aos novos top de linha da série iPhone 15. Se for confirmada a informação da página Revegnus na rede social X (ou Twitter) parece que a Samsung tem estado atenta e pretende fazer a mesma alteração.

Segundo a página, os três modelos da próxima série de smartphones da Samsung - o Galaxy S24, o Galaxy S24+ e o Galaxy S24 Ultra - terão laterais em titânio, pelo que os indecisos que queiram um celular com este material só terão de esperar um pouco mais para terem a mesma opção na marca sul-coreana.