ChatGPT: revolução ou ameaça para o ensino?

A tecnologia usada no ChatGPT é vista por muitos como uma ferramenta com potencial revolucionário para o sistema de ensino. No entanto, há também o receio de que essa tecnologia de Inteligência Artificial (IA) generativa seja usada por estudantes para copiar trabalhos na íntegra.

Ainda assim, parece que o ChatGPT (ainda) não é uma grande preocupação para escolas e sistemas de ensino. De acordo com um estudo da Piper Sandler, apenas dois em cada cinco estudantes usaram a ferramenta nos últimos seis meses. O estudo também indica que três quartos dos usuários da ferramenta são do sexo masculino.

Mesmo que ferramentas de IA generativa como o ChatGPT venham a ser mais utilizadas no futuro, é importante lembrar que várias instituições de ensino já usam (e outras planejam usar no futuro) software capaz de detectar quando trabalhos acadêmicos são criados com esse tipo de IA.

