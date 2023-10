Netflix planeja abrir lojas com produtos e pratos inspirados em séries

A Netflix está planejando abrir lojas físicas nos Estados Unidos no início de 2025. As lojas, chamadas de Netflix House, oferecerão refeições, experiências e produtos inspirados nas séries originais da empresa.

Segundo a Bloomberg, as lojas terão como objetivo proporcionar aos fãs uma forma de mergulhar nos mundos das séries da Netflix.

"Já vimos o quanto os fãs adoram entrar nos mundos dos nossos filmes e séries e estamos a pensar muito sobre como podemos levar isso para o próximo nível", disse Josh Simon, vice-presidente de produtos de consumo da Netflix.

As lojas ainda não têm um local definido, mas a Netflix está considerando abrir lojas em grandes cidades dos Estados Unidos.

Possíveis produtos e experiências nas lojas

A Netflix ainda não divulgou detalhes sobre os produtos e experiências que serão oferecidos nas lojas. No entanto, é possível que as lojas tenham:

Restaurantes temáticos: Os restaurantes poderiam oferecer pratos inspirados em séries como "Stranger Things" e "The Witcher".

Atividades interativas: As lojas poderiam oferecer atividades interativas, como jogos e exposições.

Lojas de produtos: As lojas poderiam vender produtos licenciados da Netflix, como roupas, brinquedos e eletrônicos.

A Netflix está investindo cada vez mais em produtos e experiências para os fãs. A empresa já lançou produtos licenciados, como roupas, brinquedos e jogos. Além disso, a Netflix também oferece experiências imersivas, como o "Stranger Things: The Experience".

As lojas físicas da Netflix são uma extensão dessa estratégia de expansão da empresa. As lojas devem proporcionar aos fãs uma forma de experimentar as séries da Netflix de uma forma nova e envolvente.

