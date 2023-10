Perdeu o telemóvel? Eis o que deve fazer (imediatamente)

Perder o celular pode ser mais do que um mero inconveniente. Hoje em dia, o aparelho guarda não só memórias preciosas, mas também dados pessoais e bancários importantes.

Por isso, é importante saber o que fazer se isso acontecer.

1. Tente ligar para o celular

Antes de entrar em pânico, tente ligar para o celular a partir de outro aparelho. Se estiver perto de você, a pessoa que o encontrou pode atender.

2. Rastreie o celular e apague os dados

Se não conseguir falar com o celular, use os serviços nativos "Encontre o Meu Dispositivo" no Android e "Encontrar iPhone" no iOS para rastreá-lo. Se não conseguir encontrá-lo, considere apagar os dados remotamente para garantir sua privacidade.

3. Altere a senha da conta associada ao aparelho

Altere a senha da conta associada ao aparelho, seja ela Google ou Apple ID. Isso evitará acessos indevidos às suas informações.

4. Faça logout de todas as contas e apps

Faça logout de todas as contas e apps que estavam associadas ao celular. Isso pode prevenir fraudes, compras fraudulentas e utilização indevida das redes sociais.

5. Ligue para o banco

Ligue para o seu banco e informe o que aconteceu. Bloqueie acessos, cartões e reduza os limites de transação para minimizar riscos de fraudes.

6. Ligue para a operadora

Ligue para a operadora de telecomunicações e peça que bloqueiem o acesso ao celular para impedir usos indevidos e proteger códigos de acesso a apps e contas.

7. Denuncie o roubo

Dirija-se à delegacia mais próxima e registre a ocorrência.

Dicas extras:

Mantenha seu celular sempre com um senha forte e ativada.

Faça backups regulares dos seus dados.

Use um serviço de rastreamento de celular.

Evite deixar o celular em locais públicos sem vigilância.

Leia Também: 'Spider-Man 2' dá mais liberdade ao jogador, mas não se arrisca