Sonda da NASA quebra recorde de velocidade e pode bater de novo

A sonda Parker Solar Probe, da NASA, quebrou seu próprio recorde de objeto mais rápido criado por humanos. A sonda atingiu 635.266 km/h durante sua aproximação mais recente ao Sol. Anteriormente, ela havia atingido 586.863,4 km/h.

Para se ter uma ideia da velocidade, isso significa que a Parker Solar Probe seria capaz de dar 15 voltas ao redor da Terra em apenas uma hora. E, aparentemente, a sonda ainda pode quebrar seu próprio recorde novamente.

Isso porque a Parker Solar Probe completou sua 17ª volta ao Sol e ainda tem mais sete voltas para dar à estrela no centro do nosso Sistema Solar. Portanto, ainda podemos esperar por mais novidades no futuro.

