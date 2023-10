iPhone 12 mini e 13 mini ganham força no Japão após iPhone 15

Apesar do lançamento recente do iPhone 15, o iPhone 12 mini e o iPhone 13 mini estão ganhando popularidade no Japão. As vendas desses modelos duplicaram no mercado online Nicosuma após o lançamento do iPhone 15.

O aumento da popularidade desses modelos pode ser atribuído a dois fatores:

As menores dimensões, que são apreciadas por quem considera os modelos atuais demasiado grandes;

A descontinuação dos modelos iPhone 12 mini e iPhone 13 mini pela Apple.

"Os celulares usados são agora a principal opção para pessoas que querem um iPhone mini", disse Masatoshi Ohno, responsável da divisão de consumo do Nicosuma.

Atualmente, o iPhone SE de 2022 é o modelo de menor dimensão disponível no catálogo da Apple.

Leia Também: Google paga bilhões de dólares para ter motor de busca no iPhone