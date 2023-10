Apple Music ganha uma das melhores funcionalidades do Spotify

Os usuários do Apple Music com acesso à versão beta da atualização iOS 17.2 para iPhone ganharam uma nova funcionalidade que é considerada uma das mais úteis do rival Spotify.

A nova funcionalidade permite que os usuários recebam sugestões de músicas para playlists com base em seus gostos, músicas ouvidas e outras atividades. Além de ajudar a tornar as playlists mais diversificadas, a novidade também permite que os usuários conheçam músicas semelhantes de outros artistas.

Vale ressaltar que esta é apenas a versão beta do iOS 17.2, portanto, a precisão e relevância das sugestões ainda podem melhorar até o lançamento da versão final da atualização.

