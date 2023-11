App do Skype está prestes a receber um novo design

A Microsoft está preparando o lançamento de uma nova atualização para o Skype, que fará algumas alterações no design do aplicativo, de acordo com o site Android Headlines.

A nova versão está atualmente em teste na versão Insider do Skype, portanto, as novidades estão disponíveis apenas para usuários dessa versão. No entanto, é provável que a atualização seja lançada na Play Store do Android e na App Store do iOS nas próximas semanas.

Entre as novidades do novo design estão melhorias na interface de mensagens (que tornará mais fácil responder aos contatos), uma melhor interface para troca de áudios e a capacidade de visualizar uma prévia de uma imagem capturada com a câmera.

