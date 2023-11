Mega foguete de Elon Musk volta a explodir minutos depois do lançamento

O propulsor chegou a enviar o foguete para o espaço, mas a comunicação perdeu-se oito minutos após a decolagem, e a SpaceX declarou que o lançamento tinha falhado.

Segundo os responsáveis da SpaceX, o sistema de autodestruição da nave aparentemente explodiu sobre o Golfo do México.

O voo chegou ao fim quando os motores da nave estavam quase a disparar para a colocar numa trajetória à volta do mundo.

Anteriormente, cerca de três minutos após o início do voo, também o propulsor explodiu, mas nessa altura o seu trabalho estava concluído.

Apesar do fracasso, o voo de cerca de oito minutos durou o dobro do tempo da primeira tentativa de lançamento, em 20 de abril, quando o 'Starship', com 120 metros, o maior e mais potente foguete alguma vez construído, decolou pela primeira vez.

Na época, vários motores falharam e a SpaceX fez explodir deliberadamente o foguete ao fim de quatro minutos.

A entidade reguladora da aviação norte-americana (FAA) abriu então um inquérito, antes de finalmente dar luz verde a um segundo voo na quarta-feira, após a empresa de Elon Musk ter efetuado dezenas de melhorias no propulsor e nos seus 33 motores, assim como na plataforma de lançamento.

O projeto da SpaceX, a empresa do multimilionário Elon Musk, está a ser seguido de perto pela NASA, que conta com esta nave espacial para as suas missões de regresso à Lua.

