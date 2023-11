Instagram: filtros transformam usuários em aves raras do Reino Unido

Um novo grupo de filtros disponíveis na rede social Instagram vão transformar os internautas em algumas das espécies de aves mais ameaçadas do Reino Unido.

Segundo a BBC News, o tetraz, o maçarico, o papagaio-do-mar, o abibe-comum e o tordo, que estão em risco de extinção, foram transformados em filtros pela artista Hanna Tuulikki. O objetivo é aumentar a conscientização da população sobre a importância da conservação dessas espécies.

Os filtros de realidade aumentada foram inspirados no trabalho do naturalista e gravurista Thomas Bewick, um dos artistas britânicos mais conhecidos de Northumberland.

"Bewick é conhecido por suas gravuras, principalmente de pássaros, bem como por sua inovação técnica", explica Hanna. "À medida que fui aprendendo sobre o trabalho do artista, comecei a questionar-me: 'Como é que ele responderia à devastadora perda de biodiversidade que estamos a enfrentar hoje?'"

Os cinco filtros produzidos pela artista Hannah serão lançados a partir de segunda-feira, 20 de novembro, como parte do projeto "Avi-Alarm".

Os filtros, feitos em colaboração com os artistas digitais Saturn Akin e MV Brown, são incorporados com áudio que combina gravações de campo de cada pássaro com a voz humana.

