Neuralink é cruel com animais? "É o paraíso dos macacos", diz Musk

A passagem de Elon Musk pela conferência Dealbook do New York Times também serviu para abordar os rumores sobre a Neuralink cujos testes em animais resultaram (supostamente) em mortes macabras dos macacos que tiveram os respectivos cérebros implantados com ‘chips’ da empresa.

“A inspetora do Departamento de Agricultura dos EUA que foi à Neuralink disse, literalmente, que nunca tinha visto instalações de cuidados para animais tão boas na sua carreira - somos tão bons para animais quanto poderíamos ser”, afirmou Musk de acordo com o Business Insider. “É como se fosse o paraíso dos macacos”.

O empresário adiantou ainda que a Neuralink “nunca causou a morte de um macaco” e afirmou que há macacos sendo alvo de testes que estão há três anos com implantes nos cérebros.