WhatsApp vai melhorar uma das melhores funcionalidades da app

O WhatsApp lançou no começo do ano uma funcionalidade de nome Chat Lock, que permite aos usuários acrescentar uma camada de segurança às suas conversas mais sensíveis. Graças a esta funcionalidade, os usuários podem ‘barrar’ acesso com recurso a segurança biométrica.

O único problema é que esta camada de segurança apenas pode ser desfrutada no dispositivo principal de determinada conta de WhatsApp, o que significa que as conversas ficam desprotegidas em outros equipamentos onde tenha a sua conta.

O WhatsApp lançou agora o “código secreto”, que permite que as conversas fiquem bloqueadas em todos os dispositivos até o código ser introduzido.

“No começo do ano lançamos o Chat Lock para ajudar as pessoas a protegerem as suas conversas mais sensíveis. Hoje lançamos o código secreto, uma forma adicional para proteger essas conversas e torná-las mais difíceis de encontrar caso alguém tenha acesso ao seu celular ou compartilhe o telemóvel com alguém”, revelou o WhatsApp de acordo com o site Mirror.