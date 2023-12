Todas as conversas do Messenger vão passar a ter encriptação

O aplicativo de mensagens Messenger da Meta já conta com encriptação de conversas entre duas pessoas mas, até aqui, os usuários têm de ativar a funcionalidade para desfrutar desta opção de segurança.

A Meta anunciou agora que a encriptação passará a ser uma funcionalidade padrão em todas as conversas entre duas pessoas no Messenger. Desta forma, diz empresa tecnológica, apenas os dois participantes da conversa terão acesso aos seus conteúdos.

Segundo o site The Verge, a encriptação opcional foi lançada no Messenger em 2016, pelo que levou claramente algum tempo para que esta funcionalidade fosse lançada.

“Isto levou anos para lançar porque levamos o nosso tempo para acertar. Os nossos engenheiros, criptografia, designers, especialistas em políticas e gestores de produto trabalharam sem descanso para reconstruir de raiz as funcionalidades do Messenger”, adiantou a vice-presidente do Messenger, Loredana Crisan.