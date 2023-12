Novo iPhone SE será inspirado no iPhone 14

Um rumor compartilhado pelo site MacRumors indica que a quarta geração do iPhone SE será lançada em 2024 e que o dispositivo terá vários elementos com o iPhone 14.

A informação disponível indica que este novo iPhone SE contará com a mesma bateria de 3.279mAh usada no iPhone 14 e que, além disso, estará equipado com uma tela OLED.

Ainda é cedo para termos certezas em relação a este iPhone SE mas, tendo em conta os rumores de que será anunciado no começo de 2024, é provável que vejamos mais rumores sobre o assunto.