Meta anuncia edição de mensagens no Messenger

Após anunciar que todas as mensagens enviadas pelo Messenger passariam a ser criptografadas, a Meta anunciou também que os usuários da app terão a capacidade de editar mensagens já enviadas.

Para editar uma mensagem, o remetente terá 15 minutos após o envio. Isso é útil para corrigir erros ortográficos ou esclarecer uma ideia que não foi bem expressa.

No entanto, é importante notar que a Meta continuará a ter acesso ao conteúdo da mensagem original, mesmo que ela seja editada. Isso é feito para que a empresa possa cumprir com suas obrigações legais, como investigar denúncias de conteúdo abusivo.

Para editar uma mensagem, basta pressionar sobre ela. Em seguida, aparecerá uma opção para editar, junto com as opções de responder, apagar e reagir com emojis.

A edição de mensagens é uma função que já está disponível em outras plataformas de mensagens, como WhatsApp e Telegram. A Meta afirma que a nova função está sendo lançada gradualmente para todos os usuários do Messenger.

