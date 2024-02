Facebook fez 20 anos e Zuckerberg marca data com fotografia especial

No dia 4 de fevereiro, o Facebook celebrou 20 anos de existência. A rede social foi fundada em 2004 por Mark Zuckerberg e seus colegas da Universidade de Harvard: Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.

O que começou como uma plataforma dedicada aos estudantes da instituição norte-americana se tornou uma das maiores e mais poderosas empresas tecnológicas do mundo. A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição do Instagram em 2012 e do WhatsApp em 2014, consolidando sua posição no mercado digital.

Zuckerberg não se contenta com o sucesso atual e está focado no futuro, com a criação do metaverso. Essa ambição o levou a criar a Meta, empresa que abrange todas as plataformas e iniciativas da companhia.

No entanto, a trajetória do Facebook não foi isenta de polêmicas. Entre 2016 e 2018, a empresa enfrentou crises relacionadas à desinformação e ao escândalo da Cambridge Analytica, que colocaram Zuckerberg e o Facebook no centro das atenções de governos em todo o mundo.

Apesar dos desafios, o Facebook não perdeu força e a Meta continua crescendo exponencialmente.

Para celebrar os 20 anos da plataforma, Zuckerberg compartilhou duas fotos em sua página do Instagram. Uma delas mostra como tudo começou, enquanto a outra destaca a evolução da empresa, mesmo com a criação de uma das maiores empresas do mundo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mark Zuckerberg (@zuck)

Leia Também: Brasil cai em ranking de países mais preparados para receber 'carros voadores'