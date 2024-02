NASA descobre uma 'Super-Terra' que pode ser muito promissora

Os cientistas da NASA identificaram uma nova "Super-Terra" denominada TOI-715 b, um planeta rochoso situado a 137 anos-luz, localizado em uma zona habitável dentro de seu sistema solar correspondente.

Conforme explicado pela NASA, o TOI-715 b é aproximadamente 1,5 vezes maior que a Terra e possui uma órbita com duração de cerca de 19 anos. Apesar disso, o TOI-715 b não parece apresentar condições extremas devido à natureza de sua estrela hospedeira, uma Anã Vermelha. Essa característica indica que a estrela é menor e menos quente em comparação com o nosso Sol.

A descoberta dessa "Super-Terra" foi relatada na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e foi analisada com o auxílio do Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA, um telescópio espacial especialmente projetado para detectar exoplanetas

Discovery Alert!

