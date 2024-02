Seu iPhone molhou? Não o coloque no pote de arroz, diz Apple

Se o seu iPhone ficou molhado e você não sabe como proceder, ao contrário de sugestões populares, como colocá-lo em um recipiente com arroz, a Apple recomenda uma abordagem diferente.

"Não coloque o iPhone em um saco de arroz. Se fizer isso, pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o iPhone", alerta um guia da Apple sobre como lidar com um celular molhado.

A empresa também aconselha a não secar o iPhone usando uma fonte externa de calor ou ar comprimido, além de não introduzir objetos estranhos, como cotonetes ou toalhas de papel, no conector.

Em vez disso, se receber um alerta de "líquido detectado" ao tentar carregar o telefone, deve desconectar o cabo de carregamento em ambas as extremidades e, em seguida, bater suavemente o iPhone na mão com o conector virado para baixo para remover o excesso de líquido.

"Após pelo menos 30 minutos, tente carregar com um cabo Lightning ou USB-C ou conectar um acessório", orienta a Apple, acrescentando que "se o alerta aparecer novamente, é porque ainda há líquido no conector ou sob os pinos do cabo".

Nesse caso, é recomendável deixar o telefone em uma "área seca com algum fluxo de ar por um dia". Se o telefone estiver seco, mas ainda não estiver carregando, desconecte o cabo do adaptador e desconecte o adaptador da tomada (se possível) antes de reconectar.



Leia Também: Quer ter uma senha forte e segura? Aproveite estas 8 dicas