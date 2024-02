Ex-estrela da Disney assume cargo de CEO em empresa espacial nos EUA

A atriz e cantora Bridgit Mendler, conhecida por seu papel na série da Disney "Boa Sorte, Charlie" e no filme "Lemonade Mouth", assumiu recentemente o cargo de CEO da Northwood Space, uma empresa espacial de satélites na Califórnia, EUA.

Mendler não é apenas um rosto bonito. Ela é cofundadora da startup, que tem como objetivo construir uma "autoestrada de dados entre a Terra e o espaço". A empresa está criando uma infraestrutura terrestre compartilhada para expandir o acesso ao espaço.

Além de sua carreira na televisão, Mendler também teve sucesso como cantora e compositora. No entanto, ela decidiu seguir um caminho acadêmico, graduando-se em Antropologia pela Universidade do Sul da Califórnia. Ela também é graduada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e possui uma licenciatura em Direito.

Em suas redes sociais, Mendler destacou o trabalho árduo e a dedicação da equipe da Northwood Space. "Temos trabalhado muito. Mas essa é a parte divertida", escreveu ela.

A mudança de Mendler para o cargo de CEO demonstra sua ambição e compromisso com a Northwood Space. Será interessante acompanhar o desenvolvimento da empresa sob sua liderança.

