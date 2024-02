Elon Musk acusa Google de ter Inteligência Artificial "racista"

A Google decidiu suspender o funcionamento da ferramenta de criação de imagens da sua Inteligência Artificial (IA) Gemini, admitindo a existência de “imprecisões em algumas representações históricas”.

Quem não quis ficar de fora da situação e aproveitou para lançar algumas críticas à Google foi Elon Musk. Através da sua página na rede social X (ex- Twitter), Musk notou que a situação tornou “evidente a programação racista e anti-civilizacional” usada pela Google na IA.

Entretanto, Musk afirmou ainda que um executivo da Google entrou em contato para “garantir que estão tomando ação imediata para corrigir o preconceito racial e de gênero” da Gemini.

I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all

A senior exec at Google called and spoke to me for an hour last night.



He assured me that they are taking immediate action to fix the racial and gender bias in Gemini.



Time will tell.