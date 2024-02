Astronauta capta fotografia do Grand Canyon a 400km de distância

Andreas Mogensen, um dos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI), presenteou a internet com imagens espetaculares do Grand Canyon, situado no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

As fotos, publicadas em sua página na rede social X (ex-Twitter), oferecem uma perspectiva única do famoso cânion, coberto por uma camada de neve. A uma distância de cerca de 400 km, Mogensen capturou a beleza singular desse fenômeno natural.

Vale destacar que a missão de Mogensen na EEI está chegando ao fim. A NASA e a SpaceX estão preparando o lançamento da tripulação da Crew-8 para o dia 1º de março, o que significa que ele e seus colegas retornarão à Terra no dia 8 de março.

If you want to get an idea of how fast we are flying over the Earth, and how quick you have to be to get the photos you want, take a look at these photos of a snow-covered Grand Canyon. I took these photos 30 seconds after I took the photo of the Ivanpah Solar Electric Generating… pic.twitter.com/qgGZpZzGko