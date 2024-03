O iPhone 15 está passando por um 'mau bocado' na China

A Apple apresentou no final do ano passado a série iPhone 15 mas, mesmo que sejam os modelos mais recentes da marca, parece que o desempenho destes aparelhos na China tem ficado aquém do desejado pela empresa.

Segundo a Bloomberg, as lojas de revenda na China têm oferecido descontos para tentar aumentar a procura pelos modelos da série iPhone 15, algo raro para os celulares da Apple, o que denota uma fraca popularidade entre os consumidores chineses.

A publicação afirma que o principal motivo para esta fraca procura está relacionada com o fato da Huawei ter lançado o primeiro celular 5G no mercado desde as sanções impostas pelos EUA. Com mais concorrência, parece que a Apple tem tido dificuldade em convencer os consumidores.

