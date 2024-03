Mesmo danificado, helicóptero Ingenuity continuará sendo usado pela NASA

Depois de mais de 70 voos bem-sucedidos em Marte, o helicóptero Ingenuity deixou de conseguir voar devido ao fato de ter se danificado no último voo em janeiro deste ano.

Apesar de não conseguir mais voar, o Ingenuity continuará sendo utilizado pelos pesquisadores da NASA.

Acontece que a câmera do helicóptero está apontada para a superfície do planeta e, tendo isto em conta, a NASA tem assim a oportunidade de captar fotografias de forma a estudar como as areias do terreno se comportam com base nos ventos e estado do tempo no planeta.

Assim sendo, é provável que (em breve) tenhamos direito a mais fotografias captadas pelo Ingenuity.

