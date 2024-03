Apple cancelou modelo do Apple Watch com tela mais moderna

O site BGR noticiou esta semana que a Apple decidiu cancelar o desenvolvimento de um modelo do Apple Watch Ultra com tela microLED.

A informação foi posteriormente corroborada pelo analista Ming-Chi Kuo, um dos nomes mais respeitados no que diz respeito a temas relacionados com a Apple. Kuo afirma que o motivo prende-se ao fato da Apple não ter considerado que a tela microLED daria "um valor significativo" a este modelo do relógio inteligente.

Estima-se que as telas usadas atualmente no Apple Watch, custam à Apple cerca de 38 dólares (por unidade), um valor mais baixo do que os estimados 150 dólares por cada tela microLED.

Apple Micro LED update:



1. My latest survey indicates that Apple has canceled the Micro LED Apple Watch projects because Apple thinks that Micro LED can’t add significant value to this product, and the production costs are too high to make it economically viable.



2. Apple has…