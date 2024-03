Apagar mensagens WhatsApp? Pense duas vezes, pode não ser solução

Apagar mensagens já enviadas é uma das funcionalidades mais úteis do WhatsApp, permitindo aos usuários voltarem atrás caso se tenham arrependido de algo que tenham escrito. No entanto, apagar as mensagens pode não ser suficiente para impedir que o destinatário não veja aquilo que enviou.

Isto porque pode continuar a ter acesso aos conteúdos das mensagens enviadas mesmo que estas tenham sido apagadas. Ao ir às Definições do seu celular Android, pode acessar o Histórico de Notificações e, ativando esta funcionalidade, poderá ver um histórico de todas as notificações de mensagens que recebeu - com o conteúdo e tudo.

Ao verificar que uma pessoa apagou mensagens antes que tenha tido oportunidade de as ler, poderá dirigir-se ao Histórico de Notificações e ver o conteúdo das notificações que recebeu.

