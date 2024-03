Imagens do iPhone 16 Pro mostram uma das novidades do modelo

O site 91mobiles compartilhou imagens que, supostamente, correspondem ao design que será adotado pela Apple com o modelo Pro da próxima geração de celulares.

As primeiras informações disponíveis indicam que o smartphone deverá contar com um novo botão - conhecido por enquanto como Capture Button, o qual surge abaixo do botão de bloqueio de tela.

Tal como o nome indica, este botão deverá ser dedicado a captar fotografias, permitindo aos usuários desfrutarem de uma experiência semelhante à encontrada em câmaras fotográficas tradicionais.

Naturalmente, a Apple não confirmou nem desmentiu a veracidade destas imagens. A série iPhone 16 (como é conhecida neste momento) só deverá ser anunciada oficialmente por volta do mês de setembro, pelo que ainda teremos de aguardar algum tempo até à apresentação oficial.

Até lá, é possível que teremos mais imagens como as que pode ver acima.

