Cientistas querem perceber como podem ser investigados crimes no Espaço

Com a crescente exploração espacial, novos desafios e questionamentos surgem, incluindo a possibilidade de crimes em ambientes extraterrestres. Diante disso, um grupo de investigadores da Universidade de Staffordshire e da Universidade de Hull, no Reino Unido, publicou um estudo inovador sobre como realizar perícias forenses no espaço.

O estudo, publicado na revista científica "Forensic Science International: Reports", revela como os cientistas pretendem investigar manchas de sangue e realizar outras análises forenses em ambientes sem gravidade.

As experiências foram conduzidas a bordo de um Boeing 727 em condições de microgravidade. Usando uma seringa hidráulica, os cientistas observaram o comportamento de gotas de sangue nesse tipo de ambiente, descobrindo que elas assumem tamanhos e formas diferentes do que em situações na Terra.

Esta parece ser a primeira investigação de ciências forenses na era espacial, abrindo caminho para muitos outros estudos sobre o tema no futuro.

