Astrônomos captam fotografia de 'fantasma' de estrela

Uma equipe de astrônomos capturou uma fotografia impressionante da SNR Vela (Vela Supernova Remnant), um remanescente de supernova. Apesar de sua beleza, a imagem retrata o "fantasma" de uma estrela que explodiu há cerca de 11 mil anos.

A imagem foi capturada pelo telescópio Víctor M. Blanco no Chile e revela em detalhes a expansão do gás resultante da explosão. Os investigadores explicam que a "Vela Supernova Remnant é uma estrutura gigante que cobre quase 100 anos-luz", sendo "apenas o fantasma do que foi outrora uma estrela gigante".

Localizada a 800 anos-luz da Terra, a SNR Vela oferece um vislumbre fascinante de um evento cósmico monumental. A imagem capturada pelo telescópio chileno permite observar as complexas estruturas gasosas em expansão, resultado da explosão estelar.

