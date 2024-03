SpaceX lança novamente o foguete de nova geração Starship

Após receber a aprovação do regulador norte-americano, a SpaceX realizou com sucesso o terceiro teste de voo do foguete Starship nesta quinta-feira (14). O Starship é a principal aposta da empresa para missões ambiciosas à Lua, a Marte e outros destinos espaciais.

As duas tentativas anteriores de voo não foram completadas e resultaram em explosões aparatosas. Com base na experiência e nos dados coletados nesses testes, a SpaceX espera finalmente alcançar um voo bem-sucedido com o Starship.

[Notícia em atualização]

Leia Também: SpaceX recebe autorização para novo lançamento do foguete Starship