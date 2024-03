Nova imagem revela detalhes sobre buraco negro da nossa galáxia

Uma nova fotografia captada pelo Telescópio Event Horizon revela os intensos campos magnéticos que cercam o Sagittarius A*, um gigantesco buraco negro localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea.

A imagem, mostrada abaixo, foi comparada com outra captura do buraco negro no centro da galáxia M87, revelando a presença desses mesmos campos magnéticos. Portanto, de acordo com o site Phys.org, há indícios de que campos magnéticos semelhantes possam estar presentes em todos os buracos negros.

"O que estamos observando agora é a existência de campos magnéticos intensos, torcidos e organizados próximos ao buraco negro no centro da Via Láctea", afirmou uma das responsáveis pelo projeto. "Além disso, além do Sagittarius A* apresentar uma estrutura de polarização surpreendentemente semelhante à do muito maior e poderoso buraco negro M87*, descobrimos que campos magnéticos fortes e ordenados desempenham um papel fundamental na interação dos buracos negros com o gás e a matéria ao seu redor."

© EHT Collaboration

