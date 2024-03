Patente da Microsoft pode 'revolucionar' as telas de monitores

Uma patente registrada pela Microsoft revela que a empresa está trabalhando em uma nova tecnologia que pode revolucionar as telas dos monitores como os conhecemos atualmente.

A patente, intitulada "Pixel Luminesce for Digital Display", foi descoberta pelo site Windows Report e descreve um método inovador de personalizar a luminosidade da tela.

A tecnologia permitiria que os usuários ajustassem a luminosidade de diferentes áreas da tela de forma independente.

Em outras palavras, seria possível manter partes da tela com maior brilho, enquanto outras áreas permaneceriam com um nível de luminosidade mais baixo. Isso poderia ter diversas aplicações, como:

Melhorar a leitura em ambientes com pouca luz: Ao reduzir a luminosidade do fundo da tela, a leitura seria mais confortável para os olhos.

Melhorar a experiência em jogos: Áreas importantes do jogo, como o personagem do jogador ou seus inimigos, poderiam ser destacadas com maior luminosidade.

Aumentar a eficiência energética: Ao diminuir a luminosidade de áreas menos utilizadas da tela, o consumo de energia seria reduzido.

Ainda não há informações sobre se a tecnologia "Pixel Luminesce for Digital Display" será utilizada em telas de monitores lançados no mercado. No entanto, se for implementada, ela poderá ter um grande impacto no segmento de 'gaming' e em diversas outras áreas.

