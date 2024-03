Assinatura do X? Elon Musk revela forma de ter Premium gratuitamente

O dono da rede social X (ex-Twitter), Elon Musk, anunciou que a plataforma fará alterações nas assinaturas Premium e Premium+.

De acordo com as novas regras, o Premium será gratuito para todas as contas no X que tenham 2.500 seguidores verificados. As contas que consigam alcançar os 5.000 seguidores com seguidores verificados também terão direito ao Premium+ sem qualquer custo.

Vale lembrar que estas subscrições permitem aos utilizadores ter o crachá de verificado, a possibilidade de ganhar dinheiro por via do programa de partilha de receita de anúncios, subscrições de página, entre outras. O Premium+ também dá acesso ao Grok, um ‘bot’ de conversação alimentado por Inteligência Artificial.

As novas regras do X visam tornar as assinaturas Premium e Premium+ mais acessíveis a um maior número de utilizadores. Com a gratuidade para contas com um número significativo de seguidores verificados, a plataforma espera incentivar a criação de conteúdo de qualidade e aumentar o engajamento.

É importante notar que as novas regras ainda não entraram em vigor e que mais detalhes sobre as mudanças serão anunciados em breve.

Going forward, all ? accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free