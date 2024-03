Homem dá golpe de 6 milhões de dólares na Apple e é condenado a prisão

O responsável por um esquema que custou à Apple mais de seis milhões de dólares foi condenado a 51 meses na prisão. Zhiwei ‘Allen’ Liao operava, em conjunto com os dois irmãos, um esquema que visava trocar iPhones e iPads falsos por dispositivos verdadeiros, que eram posteriormente vendidos.

Como conta o site Patently Apple, o esquema começava com o trio recorrendo a modelos contrafeitos do iPhone e do iPad que não funcionam, com estas unidades obtidas na China recebendo números de série de produtos reais. A equipe de golpistas contratava então pessoas para levarem estas unidades para serem substituídas nas lojas da Apple nos EUA.

Ao verificar que os produtos defeituosos tinham números de série verdadeiros, a Apple ordenava a substituição por modelos reais de iPhones e iPads e que eram de seguida enviados e vendidos na China.

Os outros dois membros do grupo já haviam sido condenados a 41 meses de prisão em 2023, com o último membro do grupo a ter conhecido recentemente a sentença.

